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05.08.2026 06:31:29
SoftBank präsentierte Quartalsergebnisse
SoftBank ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SoftBank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3,09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,00 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat SoftBank 1 814,72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 658,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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