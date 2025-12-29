SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
29.12.2025 17:11:41
SoftBank to buy DigitalBridge in US$4 billion deal to bolster AI infrastructure push
The investment firm funds digital infrastructure sectors such as data centres, cell towers, fibre networks and others
