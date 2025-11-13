SoftBank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SoftBank hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,85 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,00 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at