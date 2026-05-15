Softfront legte Quartalsergebnis vor

Softfront hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Softfront -2,710 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 340,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Softfront einen Umsatz von 223,3 Millionen JPY eingefahren.

Softfront vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,930 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,620 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 960,06 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 823,60 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at