Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
|
30.10.2025 11:32:00
software-architektur.tv: Mit KI-Transkription und Code für den Stream
In dieser Halloween-Ausgabe geht es diesmal um KI und wie sie dem Videocast selbst nützt. Ralf D. Müller und Eberhard Wolff teilen Learnings und Erfahrungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
