SOHGO SECURITY SERVICES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 993,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,910 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SOHGO SECURITY SERVICES ein Gewinn pro Aktie von 0,730 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,96 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at