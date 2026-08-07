Solar Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Solar Capital stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

Solar Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at