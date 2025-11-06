|
06.11.2025 06:31:29
Solar Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Solar Capital hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58,3 Millionen USD ausgewiesen.
