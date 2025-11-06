Solid Power A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Solid Power A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 4,6 Millionen USD, gegenüber 4,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at