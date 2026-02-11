Sollensys Aktie
WKN DE: A2QESZ / ISIN: US83425T2087
|
11.02.2026 12:23:25
Solstice Advanced Materials, Inc. Profit Drops In Q4
(RTTNews) - Solstice Advanced Materials, Inc. (SOLS) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $41 million, or $0.26 per share. This compares with $133 million, or $0.84 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $987 million from $913 million last year.
Solstice Advanced Materials, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41 Mln. vs. $133 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.84 last year. -Revenue: $987 Mln vs. $913 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 935 M To $ 985 M
