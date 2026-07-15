Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.07.2026 23:37:49
Some Starlink Customers Report Getting Hit With Massive Demand Surcharge
The surcharges follow price increases earlier this year for millions of the SpaceX-owned service's customers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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