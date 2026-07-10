Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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10.07.2026 12:33:49

Delta reports record demand but falling profits as fuel costs hit results

Iran war drove jet fuel costs 77% higher than year-ago levels in preview of wider knock to US corporate profitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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