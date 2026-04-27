Sonda präsentierte Quartalsergebnisse

Sonda hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,08 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,92 CLP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 361,82 Milliarden CLP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 358,20 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at