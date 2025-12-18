Sonnet BioTherapeutics legte Quartalsergebnis vor

Sonnet BioTherapeutics hat am 16.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sonnet BioTherapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,810 USD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,950 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -11,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,00 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Sonnet BioTherapeutics 0,02 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 3,460 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,00 Millionen USD taxiert.

