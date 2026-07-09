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09.07.2026 06:31:29
Sono Tek: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sono Tek ließ sich am 08.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sono Tek die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 5,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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