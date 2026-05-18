SONOCOM präsentierte Quartalsergebnisse

SONOCOM hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,93 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 749,6 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SONOCOM 625,2 Millionen JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 83,86 JPY beziffert, während im Vorjahr 58,53 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,96 Prozent auf 2,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at