Sony Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Sony Financial Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 69,08 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 745,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sony Financial Group einen Umsatz von 450,83 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at