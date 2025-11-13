|
SONY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SONY veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SONY 0,370 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,24 Prozent auf 21,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
