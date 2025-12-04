Spotify Aktie

Spotify für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 01:43:34

Sorry, Spotify Wrapped. My Listening Age Is Not What You Think It Is

I may be old, in Spotify's opinion, but I got to see Prince live in Minneapolis in the 1980s, so I can live with that.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Spotifymehr Nachrichten