|
15.12.2025 06:31:29
SOUGOU SHOUKEN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SOUGOU SHOUKEN lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 34,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOUGOU SHOUKEN 25,38 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,90 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.