SOUGOU SHOUKEN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SOUGOU SHOUKEN lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 34,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOUGOU SHOUKEN 25,38 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,90 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at