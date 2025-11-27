Scope Aktie
WKN DE: NETSCO / ISIN: NET000SCOPE1
|
27.11.2025 02:22:58
South Korea keeps rates steady as FX risks limit easing scope
[SEOUL] South Korea’s central bank kept interest rates unchanged as widely expected on Thursday as a tumbling won reduced the scope for...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!