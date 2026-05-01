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01.05.2026 06:31:29
Southern Copper legte Quartalsergebnis vor
Southern Copper präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1361,29 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 605,33 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 6 028,52 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3 295,27 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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