Southern First Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Southern First Bancshares gab am 19.01.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,510 USD gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Southern First Bancshares in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,4 Millionen USD im Vergleich zu 25,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,66 USD beziffert, während im Vorjahr 3,61 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 18,37 Prozent auf 107,20 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 87,51 Millionen USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 88,65 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at