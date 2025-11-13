|
13.11.2025 06:31:28
Space gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Space ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Space die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,73 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,24 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 17,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,62 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
