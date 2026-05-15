Space präsentierte Quartalsergebnisse

Space hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 52,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Space noch ein Gewinn pro Aktie von 45,93 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,24 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at