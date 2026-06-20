Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.06.2026 05:13:00
SpaceX Has a Glaring Problem. Here's What Investors Can Do About It.
In just five trading sessions since its initial public offering (IPO) on June 12, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) briefly reached a market cap above Microsoft and Amazon, but is now down 18% from its intraday high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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