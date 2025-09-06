06.09.2025 19:02:38

Spahn: Umsteuern der Regierung wird bis Jahresende spürbar

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der anhaltend schlechten Stimmungslage der Bevölkerung spricht Unionsfraktionschef Jens Spahn davon, dass der politische Kurswechsel der Regierung bis zum Jahresende spürbar werden wird. "Diese Koalition ist sehr wohl zu grundsätzlichen Reformen bereit", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Bis die ersten Gesetze Wirkung zeigen, dauert es. Ich bin aber überzeugt: Bis Ende des Jahres werden die Menschen spüren, dass sich etwas ändert und die Wirtschaft wächst."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich nach dem Wahlsieg den Sommer als Ziel gesetzt: "Wichtig ist, dass wir bis zum Sommer die Stimmung im Land verbessern. Die Bevölkerung muss merken, dass es einen Unterschied macht, wenn es eine neue Regierung gibt", sagte er im April.

51 Prozent stellen der Koalition aktuell ein schlechtes Zeugnis aus

Nach einer kurzzeitigen Aufhellung verschlechterte sich die Stimmung der Bevölkerung laut Umfragen danach aber wieder - auch unter dem Eindruck von Koalitionsstreitigkeiten in der Sommerpause. Eine große Mehrheit bezweifelt inzwischen, dass die Regierung etwa grundlegende Sozialreformen zustande bringt - laut ZDF-"Politbarometer" vom Freitag sind es rund drei Viertel. 51 Prozent stellen der Koalition aktuell ein schlechtes Zeugnis aus.

Spahn verwies hingegen auf eine Reihe geplanter Einzelprojekte: die Bürgergeldreform, die Senkung von Strom- und Gaskosten für Haushalte ab dem 1. Januar, die Sicherung von Industriearbeitsplätzen, die Fortführung der Energiewende, das Rentenpaket und die sogenannte Aktivrente für Ältere, die weiterarbeiten wollen, den Bürokratieabbau und die Flexibilisierung der Arbeitszeit. "Oder nehmen Sie die Schuldenbremse - das ist eine der größten Veränderungen der letzten Jahre", sagte er./and/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:52 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.09.25 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.25 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
05.09.25 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen