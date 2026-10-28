Ten Holdings Aktie
WKN DE: A40L9V / ISIN: US8802451059
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28.10.2026 10:31:27
Spain: At least ten dead in train crash
At least ten people have been killed in a train crash in southern Spain. Rail services between Madrid and Seville have been suspended.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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