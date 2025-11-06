|
06.11.2025 06:31:29
Sparekassen Sjaelland stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sparekassen Sjaelland hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,00 DKK gegenüber 9,30 DKK im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Sparekassen Sjaelland 488,7 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 519,8 Millionen DKK umgesetzt worden.
