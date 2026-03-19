Spartacus Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Spartacus Acquisition A hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Spartacus Acquisition A ein EPS von -0,250 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,420 USD. Im Vorjahr waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 19,40 Prozent auf 4,57 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Spartacus Acquisition A 5,67 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at