Spartan Delta verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Spartan Delta ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spartan Delta die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Spartan Delta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81,7 Millionen CAD im Vergleich zu 53,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

