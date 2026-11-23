BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren ringen Union und SPD weiter um einen Kompromiss. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf versicherte in Berlin zum Thema Rente: "Uns muss da niemand treiben." Es solle der SPD auch niemand Blockade vorwerfen. Mehrere Unionspolitiker hatten bekräftigt, dass die Reformpläne nun bald, also noch in diesem Jahr, im Kabinett beraten werden müssten.

Die Rente nach 45 Versicherungsjahren sei für die SPD "einer der wichtigsten Punkte jetzt in den Verhandlungen", sagte Klüssendorf. "Gleichzeitig haben wir uns immer wieder kompromissbereit gezeigt, und natürlich wird es auch möglich sein, dort Lösungen zu entwickeln." Eine ersatzlose Streichung der Rente nach 45 Versicherungsjahren werde mit der SPD aber nicht zu machen sein.

"Wir sind wirklich dabei"

CSU-Chef Markus Söder hatte im ARD-"Bericht aus Berlin" gesagt: "Wir können ja auch über Übergangsfristen reden." Es gebe auch Ausnahmemöglichkeiten. "Das kann man alles diskutieren." Nur "ein grundsätzliches Nein" zu jeglicher Veränderung bei dieser Rentenart "wäre das falsche Signal". So habe er aber die SPD und auch den neuen SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer nicht verstanden. Mit Blick auf Schweitzer nannte es Söder zugleich wichtig, "dass wir einen Entwurf haben, über den wir dann reden und am Ende auch entscheiden können". Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums bekräftigte in Berlin, an dem Reformentwurf werde "unter Hochdruck" gearbeitet: "Wir sind wirklich dabei."/bw/DP/nas