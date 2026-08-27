Spectra Products legte Quartalsergebnis vor

Spectra Products hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at