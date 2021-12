Spekulationen um "Tesla Model Pi": Kommt bald ein Tesla-Smartphone?

• Apple steigt in den E-Auto-Markt ein• Gerüchte um Smartphone-Lösung für Tesla-Nutzer• Fan-Entwürfe aufgetaucht

Apple drängt auf E-Auto-Markt - dreht Tesla den Spieß nun um?

Mit fast 500.000 Auslieferungen im Jahr 2020 sicherte sich der US-amerikanische E-Konzern Tesla mit großem Vorsprung den Titel des größten Herstellers von Elektroautos. Dennoch ist der Markt umkämpft: Nicht nur traditionelle Autohersteller wie Volkswagen oder BMW drängen auf den Markt um elektrisch betriebene Fahrzeuge, mit Unternehmen wie BYD Xpeng und NIO wird auch die Konkurrenz aus China immer größer. Zusätzlich tüfteln auch Technologieunternehmen wie der iPhone-Hersteller Apple oder der Smartphone-Riese Xiaomi an entsprechenden Pendants zu Teslas Erfolgsmodellen - auch wenn es noch etwas dauern dürfte, bis Modelle wie das "iCar" auf öffentlichen Straßen zu finden sein werden. Wenn Smartphonehersteller ihr Sortiment also mit E-Autos komplettieren wollen, stellt sich umgekehrt auch die Frage, ob Tesla den Einstieg ins Geschäft mit Mobiltelefonen wagt.

Teslas Geschäft geht längst über E-Autos hinaus

Dabei hat sich Tesla längst nicht mehr nur auf E-Fahrzeuge verpflichtet. Zum Hauptgeschäft des Konzerns unter der Leitung von Elon Musk gehört auch die Produktion von Batteriespeichern und Solaranlagen. Darüber hinaus bringt der CEO aber auch immer wieder Produkte abseits des üblichen Sortiments in den Online-Shop. So verkaufte Musk etwa zeitweise kurze Hosen mit dem Tesla-Logo - eine Anspielung auf die von ihm ungeliebten Shortseller, die den Tesla-Aktien eine unheilvolle Zukunft vorhersagten. Neben dem "Tesla-Tequila" bot der Unternehmer kürzlich auch die "Cyberwhistle" im eigenen Shop an - eine Trillerpfeife, deren Design auf Teslas vielkritisierten Cybertruck anspielt. Binnen kürzester Zeit soll das Sammlerstück ausverkauft gewesen sein.

App-Nutzer klagen über Verbindungsprobleme

Damit hat Tesla schon mehrfach bewiesen, dass man keine Angst vor einer Ergänzung des Produktportfolios hat. Und so wäre die Vorstellung eines Smartphones für viele Nutzer der Fahrzeuge möglicherweise durchaus von Vorteil. Kürzlich beklagten sich zahlreiche Tesla-Fahrer über Verbindungsprobleme der Smartphone-Anwendung, wie etwa "Electrek" berichtet. So konnten sich Anwender in der App nicht mit dem Tesla-Fahrzeug verbinden und somit keine Statusdaten, etwa zum Ladestand, abrufen. Nachdem sich ein betroffener Twitter-User mit der Supportanfrage an Musk höchstpersönlich wendete, versprach dieser, sich um die Ausfälle zu kümmern und verkündete kurz darauf, dass die Probleme nun behoben seien.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again. - Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021

Wären Tesla-Nutzer mit einem eigenen Smartphone der E-Auto-Marke vor solchen Ausfällen in Zukunft möglicherweise gefeit?

Leistungsstarker QULACOMM-Chip

Laut dem Tech-Portal "TechNewsWorld" wäre dies durchaus möglich. Gerüchte um ein mögliches Tesla-Phone häufen sich bereits seit einiger Zeit im Internet, wie man dort weiß. So soll das Smartphone über einen leistungsstarken Snapdragon 8-Chip von QUALCOMM verfügen und in Farben erscheinen, die Tesla-Fans bereits von den Lackierungen ihrer Lieblingsmodelle kennen. Nicht nur könnte das Handy dann auch als Schlüssel für das eigene Auto fungieren, mittels einer Schnittstelle zum Highspeed-Internet Starlink von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX könnten Verbindungsprobleme damit der Vergangenheit angehören. Im Vergleich zu gängigen Smartphone-Modellen könnte das Tesla-Handy auch mit zusätzlichen Buttons ausgestattet werden, die schnell Aktionen in Verbindung mit dem Fahrzeug auslösen, wie etwa den Schließmechanismus oder das Finden des Fahrzeugs.

Konkurrenz zu Apples Ökosystem?

Dem Portal zufolge könnte Tesla es damit auch auf Apples Smartphonegeschäft absehen. So bestehe nämlich eine Schnittmenge von Konsumenten, die Produkte beider Unternehmen verwenden. Wenn nun also bald das iCar angekündigt wird, könnten zahlreiche Apple-Jünger vom Musk-Konzern abwandern. Weiterhin sei Apple auch für seine extreme Kundentreue und seine teuren Marketingkampagnen bekannt. Wenn Tesla nun selbst ein Smartphone auf den Markt bringt, könne man damit Kunden im Musk'schen Ökosystem behalten, ist in dem Tech-Blog zu lesen.

Tesla-Fans freuen sich über inoffizielle Entwürfe

Tesla-Fans haben sich seit den ersten Gerüchten bereits viele Gedanken zu einem möglichen Design gemacht. Bereits im Sommer veröffentlichte der Konzeptdesigner Antonio De Rosa auf seinem Twitter-Kanal einen inoffiziellen Entwurf für das Gerät, das er als Anspielung auf die mathematische Konstante als "Tesla Model Pi" betitelte.

Dieser steht jedoch in keiner Weise mit Teslas tatsächlichen Plänen in Verbindung, sondern dient nur als Illustration dessen, was im Bereich des Möglichen liege.

Musk spricht sich gegen Smartwatch und Handy aus

Laut TechNewsWorld könnte ein Tesla-Smartphone aber auch in Kombination mit einem unternehmenseigenen Wearable glänzen. Von Tesla selbst gibt es aktuell hingegen keine Ankündigung für ein entsprechendes Smartphone. 2020 dementierte Musk Gerüchte um eine mögliche Smartwatch, mit der Tesla-Fahrzeuge auf Knopfdruck entsperrt werden können sollen, auf seinem Twitter-Account jedoch.

Definitely not. Smartwatches & phones are yesterday’s technology, Neuralinks are the future. - Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2020

"Definitiv nicht. Smartwatches und Telefone sind Technologie von gestern, Neuralinks sind die Zukunft", wies die Technologie-Koryphäe die Berichte zurück. Zwar liegt Musks Kommentar nun bereits mehr als ein Jahr zurück, zu Absichten des E-Konzerns, nun auch ein eigenes Smartphone auf den Markt zu bringen, ist aber nach wie vor nichts Offizielles bekannt. Es bleibt also zunächst abzuwarten, wie sich die Gerüchte um Teslas mobile Lösung weiter entwickeln.

Redaktion finanzen.at