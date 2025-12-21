VT Aktie

WKN: 928966 / ISIN: JP3854700006

21.12.2025 13:50:01

SPGM vs. VT: Which Global ETF Is the Better Buy for Investors?

SPGM vs. VT: Which Global ETF Is the Better Buy for Investors?

The Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) and the SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) both deliver broad global equity exposure, but VT covers nearly four times the number of stocks, while SPGM pays a higher dividend yield.VT and SPGM aim to give investors a one-stop solution for global equity diversification, tracking thousands of stocks across developed and emerging markets. While VT is a mainstay for total-market coverage, SPGM offers a SPDR alternative with a slightly different sector balance and a higher yield, making this match-up relevant for those weighing core portfolio building blocks.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months.
