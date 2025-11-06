|
Sphere 3D hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sphere 3D lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

