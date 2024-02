SPI aktuell: SPI am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,33 Prozent auf 14 819,21 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,946 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,137 Prozent stärker bei 14 791,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 770,96 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 787,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 822,97 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,75 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, stand der SPI noch bei 14 628,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 014,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, lag der SPI noch bei 14 422,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 14 931,98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Aluflexpack (+ 64,41 Prozent auf 14,32 CHF), ONE swiss bank (+ 4,79 Prozent auf 3,50 CHF), Medartis (+ 4,77 Prozent auf 79,10 CHF), Sika (+ 4,25 Prozent auf 257,80 CHF) und Kudelski (+ 3,85 Prozent auf 1,35 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ObsEva (-9,10 Prozent auf 0,06 CHF), Spexis (-8,24 Prozent auf 0,17 CHF), Molecular Partners (-6,91 Prozent auf 3,91 CHF), Temenos (-6,64 Prozent auf 59,32 CHF) und Idorsia (-5,22 Prozent auf 1,42 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Kinarus-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 711 041 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 267,292 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die mobilezone-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

