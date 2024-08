SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,03 Prozent stärker bei 16 294,35 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,184 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,361 Prozent auf 16 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 16 289,49 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 303,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16 230,69 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,661 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der SPI einen Wert von 16 153,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 996,80 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 21.08.2023, den Stand von 14 307,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 11,84 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Medmix (+ 7,06 Prozent auf 10,92 CHF), Private Equity (+ 5,80 Prozent auf 73,00 CHF), Meier Tobler (+ 3,92 Prozent auf 26,50 CHF), LEM (+ 3,61 Prozent auf 1 264,00 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 3,17 Prozent auf 325,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Evolva (-6,77 Prozent auf 0,88 CHF), Adval Tech (-5,11 Prozent auf 83,50 CHF), Addex Therapeutics (-4,75 Prozent auf 0,06 CHF), SoftwareONE (-4,68 Prozent auf 16,28 CHF) und SKAN (-3,03 Prozent auf 76,70 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die ARYZTA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 818 223 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 254,859 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

