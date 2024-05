SPI aktuell: SPI-Anleger greifen zu

Der SPI gewinnt am Mittag an Fahrt.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,05 Prozent auf 15 640,55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,922 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,580 Prozent auf 15 567,13 Punkte an der Kurstafel, nach 15 477,38 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 645,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 560,94 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 10.04.2024, den Stand von 15 158,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, stand der SPI bei 14 515,69 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 10.05.2023, einen Wert von 15 115,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,35 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 645,06 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,33 Prozent auf 7,15 CHF), Montana Aerospace (+ 6,96 Prozent auf 19,66 CHF), ams (+ 4,83 Prozent auf 1,26 CHF), Leonteq (+ 3,99 Prozent auf 26,05 CHF) und Adecco SA (+ 3,64 Prozent auf 34,16 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen HOCHDORF (-12,66 Prozent auf 10,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,84 Prozent auf 0,58 CHF), Curatis (-5,10 Prozent auf 8,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,36 Prozent auf 0,07 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,85 Prozent auf 0,08 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 436 009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 246,232 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

