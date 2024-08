SPI aktuell: SPI fällt am Mittag

Am Freitag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 2,65 Prozent auf 15 922,54 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,216 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 1,77 Prozent schwächer bei 16 066,93 Punkten, nach 16 356,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 103,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 922,54 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 2,35 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, stand der SPI noch bei 15 955,51 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, bei 15 002,28 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 02.08.2023, einen Stand von 14 790,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,28 Prozent. Bei 16 484,31 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 21,79 Prozent auf 9,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,41 Prozent auf 3,79 CHF), HOCHDORF (+ 4,40) Prozent auf 5,22 CHF), Lalique (+ 4,19 Prozent auf 39,80 CHF) und Molecular Partners (+ 4,03 Prozent auf 6,19 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Comet (-9,79 Prozent auf 318,00 CHF), Idorsia (-9,55 Prozent auf 2,31 CHF), VAT (-8,97 Prozent auf 400,80 CHF), Addex Therapeutics (-7,32 Prozent auf 0,06 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-7,13 Prozent auf 45,30 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 462 671 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 262,099 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at