SPI aktuell: SPI fällt letztendlich

Der SPI bewegte sich am Mittwoch im Minus.

Zum Handelsschluss fiel der SPI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 15 854,98 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,166 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 15 870,27 Punkte an der Kurstafel, nach 15 905,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 804,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 975,35 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,317 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, betrug der SPI-Kurs 15 791,89 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, stand der SPI noch bei 16 031,70 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, bei 14 460,25 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,82 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Peach Property Group (+ 7,96 Prozent auf 8,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,90 Prozent auf 62,00 CHF), Xlife Sciences (+ 6,46 Prozent auf 28,00 CHF), Molecular Partners (+ 6,20 Prozent auf 4,80 CHF) und BACHEM (+ 2,45 Prozent auf 77,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HOCHDORF (-16,13 Prozent auf 2,60 CHF), Relief Therapeutics (-9,23 Prozent auf 2,36 CHF), Addex Therapeutics (-7,65 Prozent auf 0,07 CHF), GAM (-7,58 Prozent auf 0,18 CHF) und Curatis (-7,14 Prozent auf 6,50 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 806 166 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,824 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

