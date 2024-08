SPI aktuell: SPI klettert zum Handelsende

Zum Handelsende verbuchte der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 15 860,36 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,127 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,327 Prozent auf 15 849,83 Punkte an der Kurstafel, nach 15 798,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 15 860,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 703,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 16 416,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, stand der SPI noch bei 15 710,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 623,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,86 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Basilea Pharmaceutica (+ 8,32 Prozent auf 41,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,82 Prozent auf 70,50 CHF), PolyPeptide (+ 6,09 Prozent auf 33,10 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 6,00 Prozent auf 159,00 CHF) und ARYZTA (+ 3,78 Prozent auf 1,67 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Tecan (N) (-17,28 Prozent auf 270,00 CHF), Arundel (-12,31 Prozent auf 0,11 CHF), GAM (-7,97 Prozent auf 0,20 CHF), Medmix (-5,87 Prozent auf 10,26 CHF) und Gurit (-3,91 Prozent auf 40,60 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 817 578 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 250,955 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at