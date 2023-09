SPI aktuell: SPI legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

SPI-Handel am vierten Tag der Woche.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent auf 14 249,03 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,898 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 261,04 Zählern und damit 0,056 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 253,02 Punkte).

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 278,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 166,87 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 1,23 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.08.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 538,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 728,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, lag der SPI bei 13 098,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 1,46 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Bei 13 616,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Komax (+ 5,46 Prozent auf 212,50 CHF), Meyer Burger (+ 5,17 Prozent auf 0,38 CHF), Bossard (+ 4,26 Prozent auf 196,00 CHF), Dätwyler (+ 3,98 Prozent auf 172,60 CHF) und lastminutecom (+ 3,79 Prozent auf 24,65 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Achiko (-28,57 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), ams (-21,89 Prozent auf 4,05 CHF), Spexis (-14,37 Prozent auf 0,28 CHF) und Idorsia (-6,56 Prozent auf 2,62 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 330 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,717 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Im SPI präsentiert die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

