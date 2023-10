SPI aktuell: SPI liegt am Mittag im Minus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent leichter bei 14 197,42 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,916 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,134 Prozent leichter bei 14 221,51 Punkten, nach 14 240,53 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 257,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 187,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 596,92 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 03.07.2023, den Stand von 14 786,37 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2022, den Stand von 13 186,46 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,09 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Achiko (+ 50,00 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (+ 22,22 Prozent auf 0,22 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 3,40 Prozent auf 0,11 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,29 Prozent auf 2,24 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,80 Prozent auf 5,08 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kinarus (-28,57 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-16,10 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (-11,17 Prozent auf 9,15 CHF) und AIRESIS (-10,61 Prozent auf 0,59 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 9 807 491 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 276,171 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Achiko-Aktie präsentiert mit 0,01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

