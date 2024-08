SPI aktuell: SPI verbucht am Mittag Zuschläge

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,37 Prozent aufwärts auf 16 274,79 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,166 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 16 255,27 Punkte an der Kurstafel, nach 16 214,66 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 283,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 219,85 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 15 919,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 066,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, betrug der SPI-Kurs 14 943,64 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 15,76 Prozent auf 9,55 CHF), Kardex (+ 14,14 Prozent auf 270,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,82) Prozent auf 1,48 CHF), SIG Combibloc (+ 5,02 Prozent auf 18,41 CHF) und DocMorris (+ 3,94 Prozent auf 46,92 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Clariant (-5,79 Prozent auf 13,68 CHF), Kudelski (-2,68 Prozent auf 1,64 CHF), Meier Tobler (-2,46 Prozent auf 27,70 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-2,24 Prozent auf 28,35 CHF) und Xlife Sciences (-1,90 Prozent auf 36,20 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der Clariant-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 035 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,875 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

