SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Freitag verbuchte der SPI via SIX schlussendlich ein Plus in Höhe von 1,29 Prozent auf 15 677,05 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,922 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,580 Prozent stärker bei 15 567,13 Punkten, nach 15 477,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 560,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 679,55 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 3,82 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 15 158,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 14 515,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, erreichte der SPI einen Stand von 15 115,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 679,55 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,33 Prozent auf 7,15 CHF), METALL ZUG (+ 6,64 Prozent auf 1 365,00 CHF), Bellevue (+ 5,82 Prozent auf 20,00 CHF), Orascom Development (+ 4,78 Prozent auf 4,38 CHF) und Adecco SA (+ 4,55 Prozent auf 34,46 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Curatis (-5,10 Prozent auf 8,00 CHF), BB Biotech (-3,87 Prozent auf 40,95 CHF), HOCHDORF (-3,49 Prozent auf 11,05 CHF), OC Oerlikon (-2,69 Prozent auf 4,71 CHF) und ASMALLWORLD (-2,60 Prozent auf 1,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 62 363 719 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 246,232 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

