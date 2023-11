SPI aktuell: SPI zum Handelsstart fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 13 907,92 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,824 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,116 Prozent höher bei 13 915,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 899,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 13 915,81 Punkte, das Tagestief hingegen 13 902,47 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der SPI mit 14 240,25 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 654,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, wies der SPI einen Stand von 14 104,26 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2023 bereits um 0,971 Prozent nach. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Kinarus (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (+ 29,41 Prozent auf 0,22 CHF), Sandoz (+ 2,63 Prozent auf 26,10 CHF), DocMorris (+ 2,45 Prozent auf 43,54 CHF) und Relief Therapeutics (+ 2,43 Prozent auf 1,94 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Molecular Partners (-10,00 Prozent auf 3,60 CHF), GAM (-3,66 Prozent auf 0,45 CHF), Leonteq (-1,67 Prozent auf 38,25 CHF), Inficon (-1,43 Prozent auf 966,00 CHF) und Idorsia (-1,38 Prozent auf 2,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 333 955 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 266,506 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OC Oerlikon-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,72 Prozent gelockt.

