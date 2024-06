SPI-Handel aktuell: Börsianer lassen SPI am Mittwochnachmittag steigen

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,78 Prozent höher bei 16 102,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,990 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,663 Prozent auf 16 084,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 978,79 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 062,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 144,73 Punkten lag.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,149 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, mit 15 093,52 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, bewegte sich der SPI bei 14 894,46 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2023, den Stand von 15 017,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,52 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 144,73 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Arundel (+ 14,68 Prozent auf 0,25 CHF), Xlife Sciences (+ 13,00 Prozent auf 36,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,40 Prozent auf 1,63 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,14 Prozent auf 60,50 CHF) und TX Group (+ 3,80 Prozent auf 164,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Idorsia (-3,97 Prozent auf 2,27 CHF), GAM (-3,88 Prozent auf 0,25 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3,11 Prozent auf 0,56 CHF), Evolva (-3,00 Prozent auf 0,91 CHF) und Addex Therapeutics (-2,92 Prozent auf 0,07 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 98 858 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 255,574 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

