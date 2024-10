SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Nachmittag

Der SPI performt am Nachmittag positiv.

Um 15:39 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,46 Prozent auf 16 237,44 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,199 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,166 Prozent auf 16 190,16 Punkte an der Kurstafel, nach 16 163,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 255,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 190,16 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,803 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 24.09.2024, mit 16 035,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 212,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, wurde der SPI mit 13 603,38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 11,45 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit DocMorris (+ 10,95 Prozent auf 34,46 CHF), Curatis (+ 10,47 Prozent auf 9,50 CHF), Molecular Partners (+ 8,30 Prozent auf 5,48 CHF), Lonza (+ 4,03 Prozent auf 562,20 CHF) und MCH (+ 3,73 Prozent auf 4,45 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Leclanche (Leclanché SA) (-22,22 Prozent auf 0,07 CHF), Evolva (-8,86 Prozent auf 0,80 CHF), Edisun Power Europe (-8,26 Prozent auf 42,20 CHF), HOCHDORF (-8,03 Prozent auf 0,55 CHF) und ONE swiss bank (-7,89 Prozent auf 3,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 783 088 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,416 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at