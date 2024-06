SPI-Handel aktuell: SPI am Montagmittag stärker

Am Montagmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,50 Prozent auf 16 049,09 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,112 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,095 Prozent auf 15 954,62 Punkte an der Kurstafel, nach 15 969,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 948,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 068,68 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, notierte der SPI bei 15 936,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bewegte sich der SPI bei 15 307,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 14 753,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,15 Prozent aufwärts. Bei 16 309,66 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 28,57 Prozent auf 9,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,97 Prozent auf 0,07 CHF), Klingelnberg (+ 5,88 Prozent auf 18,00 CHF), Spexis (+ 5,00 Prozent auf 0,04 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4,63 Prozent auf 29,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Molecular Partners (-16,67 Prozent auf 7,50 CHF), Perrot Duval SA (-7,14 Prozent auf 52,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,01 Prozent auf 4,64 CHF), Evolva (-4,95 Prozent auf 0,92 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-4,11 Prozent auf 9,11 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 470 693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 251,896 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,76 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at